﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin rulo levha ihracatı Ekim ayında %7,2 düştü

Cuma, 17 Aralık 2021 09:13:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %7,2 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %25,8 düşüşle 37.819 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 45,1 milyon $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 38,7 milyon $’a kıyasla 39,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla rulo levha ihracatını, Eylül ayında kaydedilen 29.665 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 41.864 mt’a kıyasla 25.839 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 9.667 mt ile Kanada ve 1.963 mt ile Güney Afrika takip etti. Ekim ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: yassı ürünler  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  ABD  Kuzey Amerika  levha  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

14 Ara

ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Ekim ayında %3,1 düştü
10 Ara

ABD’nin çelik ihracatı Ekim ayında %1,7 düştü
09 Ara

ABD’nin rulo levha ithalatı Ekim ayında %4,1 arttı
24 Kas

ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Eylül ayında %53,9 arttı
18 Kas

ABD’nin rulo levha ihracatı Eylül ayında %3,2 arttı