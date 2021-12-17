ABD’nin rulo levha ihracatı Ekim ayında %7,2 düştü

Cuma, 17 Aralık 2021 09:13:48 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %7,2 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %25,8 düşüşle 37.819 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 45,1 milyon $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 38,7 milyon $’a kıyasla 39,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla rulo levha ihracatını, Eylül ayında kaydedilen 29.665 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 41.864 mt’a kıyasla 25.839 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 9.667 mt ile Kanada ve 1.963 mt ile Güney Afrika takip etti. Ekim ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.