ABD’nin rulo levha ihracatı Ekim ayında %5,1 düştü

Perşembe, 15 Aralık 2022 09:16:34 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %5,1 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %29,3 artışla 27.746 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 31,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 39,4 milyon $’a kıyasla 29,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını, Eylül ayında kaydedilen 18.813 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 25.839 mt’a kıyasla 20.588 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 6.640 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.