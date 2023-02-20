ABD’nin rulo levha ihracatı Aralık ayında %39,3 düştü

Pazartesi, 20 Şubat 2023 09:07:04 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %39,3 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %62,5 düşüşle 17.822 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 31 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 50,6 milyon $’a kıyasla 18,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Kasım ayında kaydedilen 17.739 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 32.540 mt’a kıyasla 8.797 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 8.781 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.