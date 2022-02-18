ABD’nin rulo levha ihracatı Aralık ayında %2,4 arttı

Cuma, 18 Şubat 2022 09:06:24 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %2,4 ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %24,8 artışla 47.519 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 49,6 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 29,9 milyon $’a kıyasla 50,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla rulo levha ihracatını, Kasım ayında kaydedilen 33.651 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 28.017 mt’a kıyasla 32.540 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 14.762 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.