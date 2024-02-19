ABD’nin rulo levha ihracatı Aralık ayında %0,7 arttı

Pazartesi, 19 Şubat 2024 09:29:15 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %0,7 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %32,4 artışla 28.190 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 28,4 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 18,7 milyon $’a kıyasla 29,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Kasım ayında kaydedilen 18.745 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 8.796 mt’a kıyasla 21.808 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 6.066 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.