ABD’nin rulo levha ihracatı Ağustos ayında %11,9 arttı

Cuma, 14 Ekim 2022 09:09:29 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %11,9 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %19 artışla 46.997 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 46,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 42,9 milyon $’a kıyasla 44,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla rulo levha ihracatını, Temmuz ayında kaydedilen 24.867 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 29.679 mt’a kıyasla 32.449 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 13.880 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.