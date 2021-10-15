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ABD’nin rulo levha ihracatı Ağustos ayında %0,8 arttı

Cuma, 15 Ekim 2021 09:04:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %0,8 ve geçen yılın Ağustos ayına kıyasla %27,7 artışla 39.478 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 43,9 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 24,1 milyon $’a kıyasla 42,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla rulo levha ihracatını, Temmuz ayında kaydedilen 29.006 mt’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 21.115 mt’a kıyasla 29.679 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 9.525 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: yassı ürünler  çelik üretimi  ABD  Kuzey Amerika  levha  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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