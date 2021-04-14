﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ithalatı Şubat ayında %5,3 arttı

Çarşamba, 14 Nisan 2021 10:24:37 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, bu yılın Şubat ayında ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ithalatı Ocak ayına göre %5,3 ve 2020 yılının Şubat ayına kıyasla %3,8 yükselişle 77.947 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 73,3 milyon $’a ve önceki yılın aynı ayında kaydedilen 82,6 milyon $’a kıyasla 74,3 milyon $ oldu.

Şubat ayında, ABD’nin en fazla petrol ve doğal gaz borusu ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında yapılan 10.455 mt’a ve önceki yılın Şubat ayında yapılan 5.112 mt’a kıyasla 37.778 mt ithalat yapılan Kore oldu. Kore’yi 13.438 mt ile Meksika, 11.485 mt ile Arjantin, 5.681 mt ile Avustralya, 5.077 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: borular  ABD  boru  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

15  Nis

ABD’nin hat borusu ithalatı Şubat ayında %18,2 düştü
02  Nis

ABD’de Güney Kore çıkışlı J55 ERW doğal gaz ve petrol borusu fiyatları
25  Mar

ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ihracatı Ocak ayında %17 düştü
19  Mar

ABD’nin yapısal boru ithalatı Ocak ayında %29,2 arttı
18  Mar

ABD’nin mekanik boru ithalatı Ocak ayında %12,4 arttı