ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ithalatı Şubat ayında %5,3 arttı

Çarşamba, 14 Nisan 2021 10:24:37 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, bu yılın Şubat ayında ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ithalatı Ocak ayına göre %5,3 ve 2020 yılının Şubat ayına kıyasla %3,8 yükselişle 77.947 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 73,3 milyon $’a ve önceki yılın aynı ayında kaydedilen 82,6 milyon $’a kıyasla 74,3 milyon $ oldu.

Şubat ayında, ABD’nin en fazla petrol ve doğal gaz borusu ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında yapılan 10.455 mt’a ve önceki yılın Şubat ayında yapılan 5.112 mt’a kıyasla 37.778 mt ithalat yapılan Kore oldu. Kore’yi 13.438 mt ile Meksika, 11.485 mt ile Arjantin, 5.681 mt ile Avustralya, 5.077 mt ile Kanada takip etti.