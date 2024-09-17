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ABD’nin OCTG boru ithalatı Temmuz’da aylık %26,2 geriledi

Salı, 17 Eylül 2024 12:19:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %26,2 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %48,4 düşüşle 92.964 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 186 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 356,3 milyon $’a kıyasla 142,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 29.071 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 29.830 mt’a kıyasla 16.320 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 16.075 mt ile Kanada, 12.980 mt ile Tayland, 11.130 mt ile Tayvan ve 6.826 mt ile Avusturya takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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