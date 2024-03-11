ABD’nin OCTG boru ithalatı Ocak ayında %38 arttı

Pazartesi, 11 Mart 2024 09:36:41 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %38 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %39,4 düşüşle 149.295 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 203,2 milyon $’a ve geçtiğimiz Ocak ayında kaydedilen 586,8 milyon $’a kıyasla 282,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 4.914 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 20.706 mt’a kıyasla 22.369 mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 21.474 mt ile Güney Kore, 19.307 mt ile Kanada, 19.117 mt ile Avusturya ve 13.763 mt ile Tayland takip etti.