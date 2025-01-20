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ABD’nin OCTG boru ithalatı Kasım’da aylık %30,7 artış kaydetti

Pazartesi, 20 Ocak 2025 09:40:16 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %30,7 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %25,9 artışla 95.778 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 102,1 milyon $’a ve 2023’ün Kasım ayında kaydedilen 134,9 milyon $’a kıyasla 138,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında ithal edilen 9.573 mt’a ve 2023’ün aynı ayında yapılan 22.195 mt ithalata kıyasla 22.268 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 14.987 mt ile Tayvan, 12.945 mt ile Kanada, 10.851 mt ile Japonya ve 8.365 mt ile Avusturya takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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