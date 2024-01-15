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ABD’nin OCTG boru ithalatı Kasım ayında %47,9 düştü

Pazartesi, 15 Ocak 2024 09:12:57 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %47,9 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %69,5 düşüşle 70.909 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 273,8 milyon $’a ve 2022’nin Kasım ayında kaydedilen 434,2 milyon $’a kıyasla 134,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 28.338 mt’a ve 2022’nin aynı ayında kaydedilen 14.650 mt’a kıyasla 22.196 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 18.505 mt ile Kanada, 5.461 mt ile İspanya, 5.328 mt ile Japonya ve 4.449 mt ile Tayland takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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