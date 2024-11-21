ABD’nin OCTG boru ithalatı Eylül’de aylık %12,3 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %12,3 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %12,2 artışla 111.563 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 165,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 198,1 milyon $’a kıyasla 151 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 55.725 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 40.826 mt’a kıyasla 53.428 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 12.079 mt ile Kanada, 10.105 mt ile Avusturya ve 7.659 mt ile Tayvan takip etti.