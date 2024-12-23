ABD’nin OCTG boru ithalatı Ekim’de aylık %67,9 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %67,9 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %105,3 düşüşle 66.414 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 151 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 273,8 milyon $’a kıyasla 102,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında ve geçtiğimiz yılın aynı ayında yapılmayan ithalata kıyasla 14.007 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 9.573 mt ile Güney Kore, 8.958 mt ile Meksika, 6.471 mt ile Tayvan ve 4.541 mt ile Japonya takip etti.