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ABD’nin OCTG boru ithalatı Ekim ayında %39,1 arttı

Salı, 12 Aralık 2023 09:20:24 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %39,1 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %19,9 düşüşle 136.338 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 198,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 382,8 milyon $’a kıyasla 273,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 40.826 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 35.279 mt’a kıyasla 28.338 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 19.958 mt ile Kanada, 17.344 mt ile Tayland, 17.299 mt ile Japonya ve 14.867 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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