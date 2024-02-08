ABD’nin OCTG boru ithalatı Aralık ayında %51,8 arttı

Perşembe, 08 Şubat 2024 09:33:52 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %51,8 artış ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %63,8 düşüşle 107.666 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 134,9 milyon $’a ve 2022’nin Aralık ayında kaydedilen 595,3 milyon $’a kıyasla 202,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 22.196 mt’a ve 2022’nin aynı ayında kaydedilen 43.518 mt’a kıyasla 35.386 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 16.965 mt ile Avusturya, 14.886 mt ile Kanada, 12.544 mt ile Vietnam ve 12.544 mt ile Brezilya takip etti.