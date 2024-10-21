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ABD’nin OCTG boru ithalatı Ağustos’ta aylık %25,8 yükseldi

Pazartesi, 21 Ekim 2024 09:43:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %25,8 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %7,8 düşüşle 125.295 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 142,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 269,8 milyon $’a kıyasla 165,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 16.320 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 39.686 mt’a kıyasla 55.725 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 13.360 mt ile Kanada, 11.143 mt ile Vietnam, 10.890 mt ile Tayvan ve 6.948 mt ile Avusturya takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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