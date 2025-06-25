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ABD’nin OCTG boru ithalatı 2025’in Nisan ayında %24,9 artış kaydetti

Çarşamba, 25 Haziran 2025 09:59:35 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %24,9 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %60,6 artışla 179.744 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 191,8 milyon $’a ve 2024’ün Nisan ayında kaydedilen 170,4 milyon $’a kıyasla 227,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında ithal edilen 27.226 mt’a ve 2024’ün aynı ayında yapılan 8.656 mt ithalata kıyasla 33.207 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 28.921 mt ile Tayvan, 19.919 mt ile Kanada ve 27.224 mt ile Avusturya takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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