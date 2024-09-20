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ABD’nin OCTG boru ihracatı Temmuz’da aylık %17,1 düştü

Cuma, 20 Eylül 2024 14:03:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Temmuz ayında ABD’nin OCTG boru ihracatı, bir önceki aya kıyasla %17,1 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %3,2 düşüşle 15.803 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 42,66 milyon $’a ve 2023’ün Temmuz ayında kaydedilen 37,38 milyon $’a kıyasla 32,08 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 14.462 mt’a ve 2023’ün Temmuz ayında kaydedilen 12.721 mt’a kıyasla 13.476 mt ile Kanada oldu. Temmuz ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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