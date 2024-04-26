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ABD’nin OCTG boru ihracatı Şubat ayında %7,9 arttı

Cuma, 26 Nisan 2024 09:23:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %7,9 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %19,6 artışla 21.355 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 46,2 milyon $’a ve 2023’ün Şubat ayında kaydedilen 49,3 milyon $’a kıyasla 45,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 12.608 mt’a ve 2023’ün Şubat ayında kaydedilen 20.938 mt’a kıyasla 14.050 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 4.449 mt ile Belçika takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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