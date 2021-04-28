ABD’nin OCTG boru ihracatı Şubat ayında %11,2 arttı

Çarşamba, 28 Nisan 2021 12:08:28 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yıl Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %11,2 artış ve 2020 yılı Şubat ayına kıyasla %47,7 düşüşle 8.645 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 18,4 milyon $ ve 2020 yılı Şubat ayında kaydedilen 39,6 milyon $’a kıyasla, 16,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en çok OCTG boru ihracatını, Ocak ayında kaydedilen 4.619 mt ve 2020 yılı Şubat ayında kaydedilen 10.736 mt’a kıyasla, 6.905 mt ile Kanada’ya yaptı. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.