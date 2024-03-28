ABD’nin OCTG boru ihracatı Ocak ayında %26,8 arttı

Perşembe, 28 Mart 2024 09:23:10 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %26,8 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %6,9 artışla 19.797 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 35,9 milyon $’a ve 2023’ün Ocak ayında kaydedilen 40,1 milyon $’a kıyasla 46,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 11.951 mt’a ve 2023’ün Ocak ayında kaydedilen 12.665 mt’a kıyasla 12.608 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 2.386 mt ile Belçika takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.