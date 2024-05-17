ABD’nin OCTG boru ihracatı Mart’ta aylık %20,7 düştü

Cuma, 17 Mayıs 2024 14:02:43 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin OCTG boru ihracatı, bir önceki aya kıyasla %20,7 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %31,2 düşüşle 16.933 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 45,4 milyon $’a ve 2023’ün Mart ayında kaydedilen 47,7 milyon $’a kıyasla 35,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 14.050 mt’a ve 2023’ün Mart ayında kaydedilen 18.287 mt’a kıyasla 10.973 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 2.639 mt ile Belçika takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.