ABD’nin OCTG boru ihracatı Kasım’da aylık %6,1 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %6,1 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %3,8 artışla 19.905 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 37,8 milyon $’a ve 2023’ün Kasım ayında kaydedilen 43,4 milyon $’a kıyasla 37,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 15.514 mt’a ve 2023’ün Kasım ayında kaydedilen 13.886 mt’a kıyasla 15.428 mt ile Kanada oldu. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.