ABD’nin OCTG boru ihracatı Kasım ayında %8,1 düştü

Pazartesi, 29 Ocak 2024 10:22:03 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %8,1 düşüş ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %0,6 artışla 19.141 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 46,6 milyon $’a ve 2022’nin Kasım ayında kaydedilen 42,5 milyon $’a kıyasla 41,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 13.076 mt’a ve 2022’nin Kasım ayında kaydedilen 12.468 mt’a kıyasla 13.886 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.231 mt ile Brezilya ve 1.049 mt ile İspanya takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.