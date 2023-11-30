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ABD’nin OCTG boru ihracatı Eylül ayında %8,4 arttı

Perşembe, 30 Kasım 2023 09:26:21 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %8,4 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %25,4 düşüşle 15.794 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 31,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 48 milyon $’a kıyasla 38,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 11.014 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 16.878 mt’a kıyasla 9.939 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.361 mt ile Meksika ve 1.158 mt ile Suudi Arabistan takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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