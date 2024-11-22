ABD’nin OCTG boru ihracatı Eylül ayında %10,9 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %10,9 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %12,5 artışla 18.060 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 41,1 milyon $’a ve 2023’ün Eylül ayında kaydedilen 38,1 milyon $’a kıyasla 38,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 16.744 mt’a ve 2023’ün Eylül ayında kaydedilen 9.938 mt’a kıyasla 14.384 mt ile Kanada oldu. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.