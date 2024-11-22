 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin OCTG boru ihracatı Eylül ayında %10,9 geriledi

Cuma, 22 Kasım 2024 09:24:44 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %10,9 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %12,5 artışla 18.060 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 41,1 milyon $’a ve 2023’ün Eylül ayında kaydedilen 38,1 milyon $’a kıyasla 38,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 16.744 mt’a ve 2023’ün Eylül ayında kaydedilen 9.938 mt’a kıyasla 14.384 mt ile Kanada oldu. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD Çin’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik hile soruşturması başlattı

22 Kas | Çelik Haberler

Kanada Güney Koreli Husteel’den ithal hat borusu için yeni inceleme başlattı

22 Kas | Çelik Haberler

ABD’nin hat borusu ithalatı Eylül’de aylık %7,7 geriledi

22 Kas | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları halen aşağı yönlü

21 Kas | Boru

Hint Welspun Corp, ABD’deki boru tesisine 100 milyon $ yatırım yapacak

21 Kas | Çelik Haberler

Benteler inşaat sektörüne yönelik yeni sürdürülebilir çelik borusunu tanıttı

21 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %4,6 yükseldi

21 Kas | Çelik Haberler

ABD Ukraynalı Interpipe’tan ithal OCTG boruya yönelik incelemenin nihai sonucunu açıkladı

21 Kas | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı Eylül’de aylık %12,3 geriledi

21 Kas | Çelik Haberler

Yakup Yılmaz Boru: Başta Orta Doğu ve Avrupa olmak üzere geniş bir coğrafyaya açılmayı planlıyoruz

20 Kas | Röportaj





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis