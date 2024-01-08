ABD’nin OCTG boru ihracatı Ekim ayında %31,8 arttı

Pazartesi, 08 Ocak 2024 09:26:51 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı geçtiğimiz yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %31,8 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %1,2 artışla 20.822 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 38,1 milyon $’a ve 2022’nin Ekim ayında kaydedilen 39,3 milyon $’a kıyasla 46,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 9.939 mt’a ve 2022’nin Ekim ayında kaydedilen 16.632 mt’a kıyasla 13.077 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 2.562 mt ile Brezilya takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.