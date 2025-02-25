ABD’nin OCTG boru ihracatı Aralık’ta aylık %0,26 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %0,26 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %27,2 artışla 19.853 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 43,4 milyon $’a ve 2023’ün Aralık ayında kaydedilen 35,9 milyon $’a kıyasla 37,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 15.428 mt’a ve 2023’ün Aralık ayında kaydedilen 11.950 mt’a kıyasla 17.216 mt ile Kanada oldu. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.