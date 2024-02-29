ABD’nin OCTG boru ihracatı Aralık ayında %18,5 düştü

Perşembe, 29 Şubat 2024 09:26:28 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %18,5 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %4,2 artışla 15.608 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 41,9 milyon $’a ve 2022’nin Aralık ayında kaydedilen 33,8 milyon $’a kıyasla 35,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 13.886 mt’a ve 2022’nin Aralık ayında kaydedilen 11.077 mt’a kıyasla 11.951 mt ile Kanada oldu. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.