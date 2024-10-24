 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin OCTG boru ihracatı Ağustos ayında %36 arttı

Perşembe, 24 Ekim 2024 09:08:51 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %36 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %42,3 artışla 20.036 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 32,1 milyon $’a ve 2023’ün Ağustos ayında kaydedilen 31,9 milyon $’a kıyasla 41,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 13.476 mt’a ve 2023’ün Ağustos ayında kaydedilen 11.014 mt’a kıyasla 16.744 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.490 mt ile Meksika takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin standart boru ithalatı Ağustos ayında %3,6 düştü

24 Eki | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları halen aşağı yönlü

23 Eki | Boru

ABD’nin hat borusu ithalatı Ağustos ayında aylık %37,4 yükseldi

23 Eki | Çelik Haberler

Vallourec MENA petrol ve doğal gaz sektöründeki konumunu güçlendirecek

22 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında aylık %3,6 geriledi

22 Eki | Çelik Haberler

Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Eylül döneminde %15,7 düştü

22 Eki | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı arttı, Kanada’da düşüş görüldü

22 Eki | Çelik Haberler

ABD Türkiye’den ithal büyük çaplı kaynaklı boruya yönelik telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

21 Eki | Çelik Haberler

SMS Group, Romanyalı Artrom Steel’in döner tabanlı fırınını modernize etti

21 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı Ağustos’ta aylık %25,8 yükseldi

21 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis