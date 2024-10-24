ABD’nin OCTG boru ihracatı Ağustos ayında %36 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %36 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %42,3 artışla 20.036 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 32,1 milyon $’a ve 2023’ün Ağustos ayında kaydedilen 31,9 milyon $’a kıyasla 41,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 13.476 mt’a ve 2023’ün Ağustos ayında kaydedilen 11.014 mt’a kıyasla 16.744 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.490 mt ile Meksika takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.