ABD’nin mekanik boru ithalatı Şubat ayında aylık %15,9 düştü

Cuma, 19 Nisan 2024 09:24:29 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %15,9 ve 2023 yılının Şubat ayına kıyasla %10,6 düşüşle 39.468 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 82,8 milyon $’a ve 2023’ün Şubat ayında kaydedilen 85,3 milyon $’a kıyasla 69,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 16.122 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 9.539 mt’a kıyasla 12.793 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 9.382 mt ile Kanada, 3.705 mt ile Hindistan, 2.264 mt ile Çin ve 2.247 mt ile Almanya takip etti.