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ABD’nin mekanik boru ithalatı Ocak ayında %17,6 yükseldi

Salı, 19 Mart 2024 09:13:14 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %17,6 artış ve 2023 yılının Ocak ayına kıyasla %23,8 düşüşle 49.906 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 70,2 milyon $’a ve 2023’ün Ocak ayında kaydedilen 123,2 milyon $’a kıyasla 82,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 12.856 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 20.285 mt’a kıyasla 16.122 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 9.457 mt ile Kanada, 4.967 mt ile Çin, 3.549 mt ile Hindistan ve 5.791 mt ile Vietnam takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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