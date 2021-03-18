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ABD’nin mekanik boru ithalatı Ocak ayında %12,4 arttı

Perşembe, 18 Mart 2021 10:16:45 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Ocak ayında ABD’nin mekanik boru ithalatı, Aralık ayına kıyasla %12,4 artış ve önceki yılın aynı ayına kıyasla %49,6 düşüşle 29.459 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 36,6 milyon $’a ve 2020’nin Ocak ayında kaydedilen 75,1 milyon $’a kıyasla, 42,2 milyon $ oldu.

Ocak ayında ABD en fazla mekanik boru ithalatını, Aralık ayında kaydedilen 9.238 mt’a ve önceki yılın Ocak ayında kaydedilen 9.238 mt’a kıyasla, 11.983 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 6.009 mt ile Meksika, 2.347 mt ile Hindistan, 2.165 mt ile Almanya ve 1.326 mt ile Çin takip etti.


Etiketler: boru  borular  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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