ABD’nin mekanik boru ithalatı Kasım ayında %19,3 düştü

Salı, 23 Ocak 2024 09:34:19 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %19,3 artış ve 2022 yılının Kasım ayına kıyasla %6,3 düşüşle 42.561 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 94,1 milyon $’a ve 2022’nin Kasım ayında kaydedilen 92,9 milyon $’a kıyasla 70,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 20.094 mt’a ve 2022’nin Kasım ayında kaydedilen 16.896 mt’a kıyasla 17.297 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 8.050 mt ile Kanada, 3.802 mt ile Hindistan, 3.802 mt ile Çin ve 2.149 mt ile Vietnam takip etti.