ABD’nin mekanik boru ithalatı Ekim ayında %20 arttı

Çarşamba, 20 Aralık 2023 08:53:23 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %20 artış ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %7,3 düşüşle 52.738 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 76,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 110,4 milyon $’a kıyasla 94,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 17.265 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 15.716 mt’a kıyasla 20.094 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 9.132 mt ile Kanada, 6.145 mt ile Çin, 3.516 mt ile Hindistan ve 3.105 mt ile Almanya takip etti.