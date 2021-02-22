ABD’nin mekanik boru ithalatı Aralık ayında %8,5 azaldı

Pazartesi, 22 Şubat 2021 10:33:31 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Aralık ayında ABD’nin mekanik boru ithalatı, Kasım ayına kıyasla %8,5 ve önceki yılın aynı ayına kıyasla %35,8 düşüşle 26.204 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 38 milyon $’a ve 2019’un Aralık ayında kaydedilen 55,3 milyon $’a kıyasla, 36,6 milyon $ oldu.

Aralık ayında ABD en fazla mekanik boru ithalatını, Kasım ayında kaydedilen 12.003 mt’a ve önceki yılın Aralık ayında kaydedilen 6.133 mt’a kıyasla, 10.125 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 5.601 mt ile Meksika, 1.932 mt ile Almanya, 1.711 mt ile Hindistan ve 1.203 mt ile Çin takip etti.