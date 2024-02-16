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ABD’nin mekanik boru ithalatı Aralık ayında %6,3 düştü

Cuma, 16 Şubat 2024 08:46:18 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %6,3 ve 2022 yılının Aralık ayına kıyasla %11,9 düşüşle 39.891 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 70,3 milyon $’a ve 2022’nin Aralık ayında kaydedilen 86,6 milyon $’a kıyasla 70,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 17.297 mt’a ve 2022’nin Aralık ayında kaydedilen 17.054 mt’a kıyasla 12.856 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 7.746 mt ile Kanada, 4.521 mt ile Çin, 3.469 mt ile Hindistan ve 3.133 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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