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ABD’nin mekanik boru ihracatı Temmuz’da aylık %5,5 düştü

Perşembe, 26 Eylül 2024 15:41:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Temmuz ayında ABD’nin mekanik boru ihracatı, bir önceki aya kıyasla %5,5 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %11,4 artışla 5.565 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 17,4 milyon $’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 14,4 milyon $’a kıyasla 15,9 milyon $ oldu.

Ağustos ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 3.420 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 2.716 mt’a kıyasla 3.378 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 1.756 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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