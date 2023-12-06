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ABD’nin mekanik boru ihracatı Eylül ayında %5,1 düştü

Çarşamba, 06 Aralık 2023 09:16:44 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %5,1 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %21,2 düşüşle 5.561 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 18,7 milyon $’a ve 2022 yılının Eylül ayında kaydedilen 21,3 milyon $’a kıyasla 17,7 milyon $ oldu.

Eylül ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 3.127 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 4.485 mt’a kıyasla 3.021 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.823 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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