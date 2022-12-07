ABD’nin mekanik boru ihracatı Eylül ayında %29,4 arttı

Çarşamba, 07 Aralık 2022 09:09:15 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %29,4 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %90,8 artışla 7.048 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 18,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 12,7 milyon $’a kıyasla 21,3 milyon $ oldu.

Eylül ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 2.753 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 2.742 mt’a kıyasla 4.485 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.114 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.