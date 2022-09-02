ABD’nin inşaat harcamaları Temmuz ayında %0,4 düştü

Cuma, 02 Eylül 2022 09:26:18 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Temmuz ayı verileri eklendiğinde, ülkede inşaata yönelik yapılan harcamaların yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,77 trilyon $ seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Haziran ayı tahmininin %0,4 altında ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 1,64 trilyon $ tahmininin ise %8,5 üzerinde yer alıyor.

Bu yılın Ocak-Temmuz dönemi verileri eklendiğinde, inşaata yönelik yapılan harcamalar geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 915,2 milyar $ seviyesinin %10,8 üzerinde yer alarak 1,01 trilyon $ oldu.

Temmuz ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,42 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran, revize edilmiş Haziran ayı tahmininin %0,8 altında yer alıyor. Konut inşaatı mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 920,4 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran, revize edilmiş Haziran ayı tahmininin %1,5 altında yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin de revize edilmiş Haziran ayı tahminlerine kıyasla %0,4 artarak 503,9 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Temmuz ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Haziran ayı tahminlerinin %1,5 üzerinde yer alarak 353,1 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Haziran ayı tahminlerinin %0,1 altında yer alarak 77,2 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu yapımı harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Haziran ayı tahminlerinin %4,3 üzerinde yer alarak 102,7 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.