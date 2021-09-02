ABD’nin inşaat harcamaları Temmuz ayında %0,3 arttı

Perşembe, 02 Eylül 2021 09:38:20 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Temmuz ayı verileri eklendiğinde, ABD’de inşaata yönelik yapılan harcamaların yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,56 trilyon $ seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu oran, revize edilmiş Haziran ayı tahmininin %0,3, 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 1,43 trilyon $ tahmininin ise %9 üzerinde yer alıyor.

Bu yılın ilk yedi ayında, inşaata yönelik harcamalar geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 831,5 milyar $’a kıyasla %6,2 artışla 883,2 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Temmuz ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,23 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran, revize edilmiş Haziran ayı tahmininin %0,3 üzerinde bulunuyor. Konut inşaatı, mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 773 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran, revize edilmiş Haziran ayı tahmininin %0,5 üzerinde yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin de revize edilmiş Haziran ayı tahminlerinin %0,2 altında yer alarak 458 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Temmuz ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin, revize edilmiş Haziran ayı tahminlerinin %0,7 üzerinde yer alarak 337,8 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının, mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Haziran ayı tahminlerine kıyasla %0,5 düşüşle 79,7 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu yapımı harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Haziran ayı tahminlerinin %1,9 üzerinde yer alarak 94,5 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.