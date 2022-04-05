ABD’nin inşaat harcamaları Şubat ayında %0,5 arttı

Salı, 05 Nisan 2022 09:38:10 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Şubat ayı verileri eklendiğinde, ülkede inşaata yönelik yapılan harcamaların yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,70 trilyon $ seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Ocak ayı tahmininin %0,5 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 1,53 trilyon $ tahmininin ise %11,2 üzerinde yer alıyor.

Bu yılın Ocak-Şubat dönemi verileri eklendiğinde, inşaata yönelik yapılan harcamalar geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 215,4 milyar $ seviyesinin %10,4 üzerinde yer alarak 237,8 milyar $ oldu.

Şubat ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,35 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran, revize edilmiş Ocak ayı tahmininin %0,8 üzerinde bulunuyor. Konut inşaatı mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 850,6 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran, revize edilmiş Ocak ayı tahmininin %1,1 üzerinde yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin de revize edilmiş Ocak ayı tahminlerine kıyasla %0,2 artarak 503 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Şubat ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Ocak ayı tahminlerinin %0,4 altında yer alarak 350,7 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Ocak ayı tahminlerinin %1,3 altında yer alarak 80,6 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu yapımı harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Ocak ayı tahminlerinin %1,3 altında yer alarak 104,4 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.