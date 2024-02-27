ABD’de yeni konut satışları Ocak ayında %1,5 arttı

Salı, 27 Şubat 2024 09:23:47 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Ocak ayı verileri eklendiğinde ülkede tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 661.000 adet oldu.

Bu rakam revize edilmiş haliyle 651.000 adet olan Aralık ayı satış rakamlarının %1,5 ve 649.000 adet olan 2023 yılı Ocak ayı rakamlarının ise %1,8 üzerinde yer alıyor.

Söz konusu ayda ortalama yeni konut satış fiyatları 420.700$ seviyesinde yer aldı.

Ocak sonunda satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 456.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı talebi 8,3 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.