ABD’nin inşaat harcamaları Ocak ayında %1,3 arttı

Çarşamba, 02 Mart 2022 09:11:34 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Ocak ayı verileri eklendiğinde, ülkede inşaata yönelik yapılan harcamaların yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,67 trilyon $ seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Aralık ayı tahmininin %1,3 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 1,55 trilyon $ tahmininin ise %8,2 üzerinde yer alıyor.

Ocak ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,32 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran, revize edilmiş Aralık ayı tahmininin %1,5 üzerinde bulunuyor. Konut inşaatı mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 829,4 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran, revize edilmiş Aralık ayı tahmininin %1,3 üzerinde yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin de revize edilmiş Aralık ayı tahminlerine kıyasla %1,8 artarak 497,2 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Ocak ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Aralık ayı tahminlerinin %0,6 üzerinde yer alarak 350,7 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Aralık ayı tahminlerine neredeyse değişiklik göstermeyerek 80,9 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu yapımı harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Aralık ayı tahminlerinin %0,1 altında yer alarak 105,3 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.