ABD’nin inşaat harcamaları Nisan ayında %0,2 arttı

Perşembe, 02 Haziran 2022 09:20:57 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Nisan ayı verileri eklendiğinde, ülkede inşaata yönelik yapılan harcamaların yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,74 trilyon $ seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Mart ayı tahmininin %0,2 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 1,55 trilyon $ tahmininin ise %12,3 üzerinde yer alıyor.

Bu yılın Ocak-Nisan dönemi verileri eklendiğinde, inşaata yönelik yapılan harcamalar geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 463,3 milyar $ seviyesinin %12,4 üzerinde yer alarak 520,8 milyar $ oldu.

Nisan ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,39 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran, revize edilmiş Mart ayı tahmininin %0,5 üzerinde bulunuyor. Konut inşaatı mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 891,5 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran, revize edilmiş Mart ayı tahmininin %0,9 üzerinde yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin de revize edilmiş Mart ayı tahminlerine kıyasla %0,2 düşerek 503,2 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Nisan ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Mart ayı tahminlerinin %0,7 altında yer alarak 350,1 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Mart ayı tahminlerinin %0,7 altında yer alarak 79,6 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu yapımı harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Mart ayı tahminlerinin %0,1 altında yer alarak 103,4 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.