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ABD’nin inşaat harcamaları Nisan ayında %0,2 arttı

Çarşamba, 02 Haziran 2021 10:14:43 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Nisan ayı verileri eklendiğinde, ABD’de inşaata yönelik yapılan harcamanın yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,52 trilyon $ seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu oran, revize edilmiş Mart ayı tahmininin %0,2 üstünde yer alırken, 2020 yılının aynı ayında kaydedilen 1,38 trilyon $ tahmininin %9,8 üstünde bulunuyor.

Bu yılın ilk dört ayında ise, inşaata yönelik harcamalar geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 427,3 milyar $’a kıyasla %5,8 artışla 452,3 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Nisan ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,18 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran revize edilmiş Mart ayı tahminlerinin %0,4 üstünde bulunuyor. Konut inşaatı, mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 729,2 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran revize edilmiş Mart ayı tahmininin %1 üstünde yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin de revize edilmiş Mart ayı tahminlerinin %0,5 altında yer alarak 451,4 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Nisan ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin, revize edilmiş Mart ayı tahminlerinin %0,6 altında yer alarak 343,5 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Mart ayı tahminlerine kıyasla %0,5 düşüşle 84,8 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu yapımı harcamalarının mevsimsel etkilerden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Mart ayı tahminlerinin %0,6 üstünde yer alarak 99,8 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.


Etiketler: inşaat  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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