ABD’nin inşaat harcamaları Mayıs ayında %0,3 düştü

Cuma, 02 Temmuz 2021 10:01:15 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Mayıs ayı verileri eklendiğinde, ABD’de inşaata yönelik yapılan harcamanın yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,54 trilyon $ seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu oran, revize edilmiş Nisan ayı tahmininin %0,3 altında yer alırken, 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 1,43 trilyon $ tahmininin %7,5 üstünde bulunuyor.

Bu yılın ilk beş ayında ise, inşaata yönelik harcamalar geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 568,5 milyar $’a kıyasla %4,6 artışla 594,8 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Mayıs ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,20 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran, revize edilmiş Nisan ayı tahminlerinin %0,3 altında bulunuyor. Konut inşaatı, mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 751,7 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran revize edilmiş Nisan ayı tahmininin %0,2 üstünde yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin de revize edilmiş Nisan ayı tahminlerinin %1,1 altında yer alarak 451,6 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Mayıs ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin, revize edilmiş Nisan ayı tahminlerinin %0,2 altında yer alarak 342 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Nisan ayı tahminlerine kıyasla %1,9 düşüşle 82 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu yapımı harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Nisan ayı tahminlerinin %1,4 üstünde yer alarak 98,6 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.