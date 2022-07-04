ABD’nin inşaat harcamaları Mayıs ayında %0,1 düştü

Pazartesi, 04 Temmuz 2022 09:49:23 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Mayıs ayı verileri eklendiğinde, ülkede inşaata yönelik yapılan harcamaların yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,78 trilyon $ seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Nisan ayı tahmininin %0,1 altında ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 1,62 trilyon $ tahmininin ise %9,7 üzerinde yer alıyor.

Bu yılın Ocak-Mayıs dönemi verileri eklendiğinde, inşaata yönelik yapılan harcamalar geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 619 milyar $ seviyesinin %11 üzerinde yer alarak 686,9 milyar $ oldu.

Mayıs ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,44 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran, revize edilmiş Nisan ayı tahminine kıyasla neredeyse aynı seviyede yer alıyor. Konut inşaatı mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 938,2 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran, revize edilmiş Nisan ayı tahmininin %0,2 üzerinde yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin de revize edilmiş Nisan ayı tahminlerine kıyasla %0,4 düşerek 497,8 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Mayıs ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Nisan ayı tahminlerinin %0,8 altında yer alarak 343,8 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Nisan ayı tahminlerinin %0,4 altında yer alarak 78,4 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu yapımı harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Nisan ayı tahminlerinin %2,3 altında yer alarak 98,1 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.